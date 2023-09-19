В Нерюнгринском районе Якутии в ДТП с перевертышем погиб водитель

Авария произошла днем 18 сентября. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В Нерюнгринском районе днем 18 сентября на 358 километре автодороги «Лена» был обнаружен перевернутый автомобиль на обочине дороги, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

При проверке информации выяснилось, что ДТП произошло около 2 часов дня. 47-летний мужчина на Toyota Land Cruiser Cygnus ехал со стороны города Нерюнгри в сторону поселка Иенгра. Он не выдержал безопасную скорость и, не справившись с рулевым управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

Водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи. В момент ДТП он не был пристегнут ремнем безопасности, в салоне находился один. Водительские права у него были, а был ли мужчина пьян, установит назначенная экспертиза.

Материалы переданы в следственные органы.

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