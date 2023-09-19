В Якутии год не могут найти пропавшего мужчину

Васильев Василий Юрьевич. Фото: МВД Якутии

Разыскивается пропавший без вести уроженец села Намы Булунского района, зарегистрированный в селе Амга, Васильев Василий Юрьевич 07.03.1977 г.р., сообщает отдел МВД России по Алданскому району.

2 октября 2022 года около 19 часов вечера он был на автомобильной парковке около кафе «У Гиви» на улице Билибина, 35 «А» в городе Алдан. Собирался выехать в Якутск.

Но до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Был одет в черную куртку, с собой был баул.

Лиц располагающих, какой-либо информацией о местонахождении данного гражданина, просят незамедлительно сообщить по номерам: 8-913-696-96-39, 8-999-949-01-05.

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