Назначены досрочные выборы главы Верхневилюйского района

Поскачин стал звездой соцсетей в августе 2022 года из-за видео с прыжками на батуте. Фото: скриншот видео

19 сентября Совет депутатов Верхневилюйского района принял решение о досрочном прекращении полномочий главы Владимира Поскачина в связи с его победой на выборах в Госсобрание Ил Тумэн.

Досрочные выборы главы района назначены на 19 ноября 2023 года.

Напомним, Поскачин стал единственным самовыдвиженцем, который выиграл на выборах в Ил Тумэн. За него проголосовало 62,99% избирателей.

В августе 2022 года про Поскачина написали федеральные СМИ. Поводом стало видео, на котором глава района прыгает на батуте. Так глава Верхневилюйского района проверил благоустройство набережной на озере Куорамыкы. Видео стало вирусным и мгновенно разлетелось по соцсетям и СМИ.

Как пишет «V Якутии.ru» и.о. руководителя Верхневилюйского района назначен первый замглавы Семен Михалев.

Ранее работал начальником улусного Управления образованием, был председателем Райсовета депутатов. Первым замглавы является с 2018 года. О членстве в партии неизвестно. По информации источников издания, именно на него может быть сделана ставка «Единой России» на досрочных выборах.

Семен Михалев (слева). Фото: администрация Верхневилюйского района

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