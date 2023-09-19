В Якутске проведут общественные слушания по ограничению движения большегрузной техники

Слушания по ограничению движения большегрузной техники состоятся в Якутске. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Общественная палата Якутска приглашает на слушания по ограничению движения большегрузной техники, сообщает пресс-служба мэрии города.

Вопрос касается ограничения движения большегрузной техники в весенне-летний период по улично-дорожной сети городского округа.

Слушания состоятся в мэрии Якутска 20 сентября в 17:00 по адресу: проспект Ленина, 15, второй этаж, Зал Столицы.

Напомним, ранее в апреле глава города Евгений Григорьев поручил проработать вопрос об установлении ограничений для движения тяжелой автотехники на улицах города на период оттайки снега, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение дорожного полотна.

С мая по июнь этого года в Якутске было введено временное ограничения движения для транспортных средств, превышающих полной массы более 8 тонн (с грузом или без груза) по автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

Жителей Якутска приглашают принять активное участие в общественных слушаниях.

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