Во вторник в Якутске ожидается до +8 градусов

Во вторник порывы ветра могут достигать 8-13 м/с. Фото: KP.RU

Днем во вторник, 19 сентября, температура воздуха составит до +8 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с. Ночью 0,-2°, днем +6+8°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в шесть часов вечера в столице республики зафиксировали +6 градусов, северо-западный ветер 3 м/с.

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