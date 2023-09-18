15-летняя мотоциклистка и ее пассажир-ровесник попали в ДТП в Якутске

На мотоцикле катались 15-летние девочка и мальчик. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть в 22:50 в воскресенье, 17 сентября, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Ка предварительно установили инспекторы ДПС, 15-летняя девочка на мотоцикле Roliz Sport-003 при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество Toyota Belta, которая следовала со стороны Воинской улицы в сторону Покровского тракта. Мотоцикл столкнулся с автомобилем.

В результате пострадали мотоциклистка и ее пассажир — мальчик 2008 г.р. Оба были без шлема и световозвращающих элементов.

У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и колотые раны головы. Травмы мальчика не уточнили. Обоим назначили амбулаторное лечение.

Оба подростка получили травмы. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

У водителя Toyota стаж — семь лет. В момент ДТП был трезв. В текущем году четыре раза привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП проводится проверка.

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