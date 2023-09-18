В Якутске бомж украл детскую коляску, чтобы перевозить свои вещи

Бездомный похитил коляску, чтобы перевозить на ней свои вещи, продукты и пакеты. Фото 44мвд.рф

В полицию Якутска обратилась горожанка с заявлением, что у нее украли детскую коляску, сообщает МВД по Якутии.

Полицейские нашли подозреваемого – им оказался ранее неоднократно судимый 45-летний мужчина без определённого места жительства. Оказалось, что потерпевшая пришла в магазин вместе с маленьким ребенком и оставила детскую коляску у крыльца.

Бездомный, воспользовавшись тем, что рядом никого не было, похитил коляску и скрылся. Со слов мужчины, он похитил коляску, чтобы перевозить на ней свои вещи, продукты и пакеты. Заведено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «кража».

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