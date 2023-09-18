В Верхоянском районе Якутии на месте пожара в жилом доме нашли труп

Пожар произошел в квартире на втором этаже. Фото: «Вести Верхоянья»

Сообщение о возгорании в двухэтажном 17-квартирном жилом доме на улице Аммосова в поселке Батагай поступило в пожарно-спасательную службу Верхоянского района в 08:40 утра в понедельник, 18 сентября, сообщает МЧС Якутии.

К приезду пожарных, через две минуты, из квартиры на втором этаже шел густой дым. Видео — в нашем телеграм-канале.

Огонь повредил стену кухни на площади 12 кв.метров.

На месте пожара обнаружен погибший.

Обстоятельства происшествия, причина возгорания, виновное лицо и ущерб устанавливаются.

На тушение привлекались привлекались 10 человек личного состава и три единицы пожарной техники.

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