На территории Якутска рыбакам-любителям до 20 октября запрещено использовать сети

Нарушителей правил рыболовства могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

С 20 сентября по 20 октября на территории, подчиненной Якутску, в период нереста осенне-зимних нерестующих рыб запрещается использование сетных орудий добычи (вылова), передает пресс-служба мэрии города.

Об этом сообщает Восточно-Сибирское территориальное управление Росрыболовства со ссылкой на правила рыболовства для Восточно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.

Такое требование действует для рыбаков-любителей. Нарушителей правил рыболовства могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.