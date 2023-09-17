В понедельник в Якутске ожидается дождь и мокрый снег

Днем 18 сентября в Якутске прогнозируют до +8 градусов. Фото: KP.RU

Днем в понедельник, 18 сентября, в Якутске температура воздуха составит до +8 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Утром, днем небольшой дождь, мокрый снег, ветер западный ночью 3-8 , днем 5-10 м/с. Ночью 0,-2°, +6+8°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в полдень в столице республики зафиксировали +7 градусов, западный ветер 3 м/с.

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