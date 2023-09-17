19-летний водитель Lexus наехал на пешехода в Якутске

ДТП на Дзержинского — Орджоникидзе. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Первый наезд на пешехода произошел около 19 часов вечера в субботу, 16 сентября, на перекрестке Красильникова — Лермонтова, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Пешеход 1992 г.р. переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда его сбила Toyota Highlander. Его доставили в медучреэжение с травмами.

Водитель 1981 г.р., как оказалось, имел признаки опьянения — 0,66 мг/л в выдыхаемом воздухе.

ДТП на Красильникова — Лермонтова. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Еще один наезд на пешехода произошел в этот же день позже, в 21 час вечера, на перекрестке Дзержинского — Орджоникидзе.

Водитель Lexus 470 не предоставил преимущество пешеходу 1987 г.р., который также переходил проезжую часть на зеленый сигнал светофора. Его также доставили с травмами в медучреждение.

Водитель 2004 г.р. был трезв.

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