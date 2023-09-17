В якутском селе Булгунняхтах проходит «Картошка Фэст»

Фестиваль картошки в Булгунняхтахе. Фото: «Хангалас»

В воскресенье, 17 сентября, в селе Булгунняхтах Хангаласского района Якутии проходит необычный фестиваль — «Картошка Фэст».

Он носит республиканский характер и включает в себя не только выставку-продажу картофеля, но и мастер-классы по выплавке железной руды из Буотамы, скейт для детей, а также установление рекорда республики по приготовлению картошки на самой большой сковороде. Рекорд зафиксирует представитель «Книги рекордов Якутии».

Конечно же, всех участников угостят вкусной, свежей, горячей картошкой.

Фото с мероприятия поделилась районная газета «Хангалас».

Обряд благословения алгыс. Фото: «Хангалас»

Проходит мастер-класс по выплавке железной руды. Фото: «Хангалас»

Самая большая сковорода, на которой приготовят картошку. Фото: «Хангалас»

Мастер-класс по скейту для детей. Фото: «Хангалас»

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