В ночь на 17 сентября порывы ветра в Якутске достигнут 14 м/с

Днем температура воздуха в Якутске составит плюс 7-9 градусов. Фото: KP.RU

Днем 17 сентября в столице республики температура воздуха составит плюс 7-9 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, ночью порывы 9-14 м/с. Ночью 0,+2°, днем +7+9°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 6 градусов, ветер 8 м/с.

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