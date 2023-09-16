В Казахстане прошло открытие Дней якутского кино

Дни якутского кино включают показы 10 лент. Фото: пресс-служба Минкультуры Якутии

В городе Алма-Аты в Казахстане состоялось открытие Дней якутского кино, сообщает пресс-служба Минкультуры Якутии.

Участие в открытии со стороны Казахстана принял зампред комитета по культуры министерства культуры и информации страны Данияр Алиев, который специально приехал для этого из Астаны. Якутию представил министр культуры и духовного развития Юрий Куприянов.

Фильмом, открывшим Дни якутского кино стал триллер 2022 года «Айта» режиссера Степана Бурнашева. На сегодня эта картина — рекордсмен среди якутских лент по сборам в прокате.

Открытие состоялось при полном зале, фильм вызвал положительные отзывы зрителей. В зале было много молодежи, якутская диаспора Алма-Аты, много известных деятелей сферы кино Республики Казахстан, известные актеры, киноведы. После фильма состоялось обсуждение фильма с режиссером Степаном Бурнашовым.

Ранее при подписании совместного соглашения между Казахстаном и Якутией была обговорена перспектива создания рабочей группы, которая начнет работать над совместным проектом большой исторической киноленты. Кроме того, кинематографисты Казахстана в конце 2023 года приедут в Якутию на якутский фестиваль короткометражного кино, и в июне 2024 года проведут в Якутии Дни казахстанского кино.

Дни якутского кино проходят с 15 по 20 сентября и включают показы 10 лент: «Айта», «Царь птица», «Эт», «Надо мною солнце не садится», «Тыгын Дархан» «Джулур: Мас-Рестлинг», «Холодное золото», «Детство которое мы не знали», «Не хороните меня без Ивана», «Серединный мир». После каждого показа будут проходить обсуждения с режиссерами.

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