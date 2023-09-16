Айсен Николаев рассказал о новом составе правительства Якутии

К середине октября будет сформирован новый состав правительства. Фото: скриншот прямого эфира

Об этом руководитель республики рассказал в ходе «Прямого разговора». Правительство Якутии уйдет в отставку 28 сентября после вступления в должность (инаугурации) главы Якутии, которая пройдет 27 сентября.

– В рамках Конституции я должен внести новый состав правительства на утверждение в Ил Тумэн. Я должен это сделать в течение двух недель и в этот срок Ил Тумэн обязан это рассмотреть. Я думаю, что к середине октября новый состав правительства будет рассмотрен Ил Тумэном и поддержан.

Правительство будет изменено. Понятно, что правительство, которое работало со мной пять лет, многие задачи выполнило. Новое время требует новых подходов. Более вдумчивых, более понятных людям, более быстрых. Я вижу, где правительство пробуксовывает, где есть запаздывания и что нужно поменять в этом инструменте. Изменения будут, и они будут существенными.

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