«Казахфильм» проведет в Якутске фестиваль короткометражного кино

Между кинокомпаниями «Казахфильм» и Министерством культуры Якутии, кинокомпанией «Сахафильм» подписано соглашение о сотрудничестве.. Фото: пресс-служба правительства Якутии

15 сентября в Алматы в кинотеатре «Kinoplexx Saryаrka» состоялось открытие «Дней кино Якутии в Казахстане». Якутский кинематограф будет представлен десятью картинами.

Также в этот день состоялось подписание соглашения между кинокомпаниями «Казахфильм» и Министерством культуры Якутии, кинокомпанией «Сахафильм» о сотрудничестве.

Как сообщил министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, соглашение предполагает ряд совместных проектов в сфере продвижения кино.

– В первую очередь ждем кинематографистов Казахстана, «Казахфильм» в Якутии на фестивале короткометражного кино, который пройдет в конце этого года в Якутске. Также договорились о проведении Дней казахстанского кино в Якутске в 2024 году. В планах также совместные кинопроекты.

С 15 по 20 сентября в Казахстане проходят Дни якутского кино. Участие в событии принимают министр культуры и духовного развития Якутии Юрий Куприянов, кинематографисты республики.

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