ЗАГС Якутии ищет пару, которая хочет пожениться во Дворце бракосочетания ВДНХ в Москве

Дворец бракосочетаний ВДНХ. Фото: vdnh.ru

Управление ЗАГС Якутии объявило отбор молодой пары, желающей заключить брак во Дворце бракосочетаний ВДНХ в Москве.

Регистрация пройдет в рамках Международной выставки-форума «Россия». На ней разные регионы страны проводят церемонии бракосочетания с элементами национальных традиций в период с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

Пара из Якутии сможет пожениться 12 ноября 2023 года.

Срок приема заявок: с 15 по 25 сентября 2023 года. Положение можно посмотреть по ссылке.

Что получат молодожены

Жениху и невесте, а также их родителям оплатят расходы на проезд от места жительства до Москвы и обратно, проживание в гостинице в период проведения мероприятия и другие организационные расходы.

Кто может подать заявку

Жених и невеста должны быть гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими на территории страны. Возраст: до 35 лет. Впервые вступающие в брак.

Оба или один из молодоженов должен иметь особые заслуги и высокие достижения в различных сферах деятельности либо заниматься активной общественной деятельностью, участвовать в специальной военной операции (на данный момент или раньше) и являться гордостью республики.

Условия отбора

Отбор на муниципальном уровне проходит до 25 сентября 2023 года. Районы и огородские округа направляют в управление ЗАГС республики ходатайство на одну пару.

Из поступивших от них заявок комиссия выберет лучшую пару.

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