В Якутске с 18 по 22 сентября включительно перекроют улицу 50 лет Советской Армии

На улице будут проводиться плановые работы по замене газопровода высокого давления. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске временно ограничат движение транспорта по улице 50 лет Советской Армии, сообщает пресс-служба мэрии города.

С 9 часов 18 сентября до 23:59 часов 22 сентября будут проводиться плановые работы по замене газопровода высокого давления, движение транспортных средств будет ограничено.

Маршрутные автобусы №1, 6, 15, 19, 35, 111 будут осуществлять движение согласно разработанным схемам объезда.

Схема объезда маршрутного автобуса №1. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Схема объезда маршрутного автобуса №6. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Схема объезда маршрутного автобуса №15. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Схема объезда маршрутного автобуса №19. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Схема объезда маршрутного автобуса №35. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Схема объезда маршрутного автобуса №111. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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