В Олекминске мужчина сбежал, застрелив сожительницу после пьяной ссоры

Убийство произошло на почве пьяной ссоры. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Олекминске заведено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении 30-летнего мужчины, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Он распивал алкоголь со своей сожительницей. Парочка поссорилась, и мужчина выстрелил в грудь женщине из охотничьего ружья. От полученных ран потерпевшая скончалась на месте происшествия, а подозреваемый скрылся.

Однако через непродолжительное время сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции установили личность и местонахождение мужчины. Его доставили к следователю, сейчас с ним проводятся следственные действия.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.