В Чурапчинском районе Якутии ребенок-велосипедист получил тяжелые травмы после столкновения с машиной

33-летний водитель сбил 12-летнего велосипедиста. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В селе Чурапча днем 14 сентября в микрорайоне Мурун Тымпыйа произошел наезд на ребенка, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

33-летний водитель на Toyota Corona Premio сбил 12-летнего велосипедиста. Со слов водителя, ребенок неожиданно выехал на проезжую часть.

Прибывшая на место ДТП карета скорой помощи госпитализировала школьника с тяжелыми травмами в местную больницу. Ни шлема, ни других средств защиты у пострадавшего не было. Результат освидетельствования показал, что автомобилист был трезв.

Ребенок был без шлема и средств защиты. Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Материалы переданы в следственные органы для установления всех причин и обстоятельств происшествия.

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