В Якутске ветерану Великой Отечественной войны Семену Колтовскому исполнился 101 год

Участник Великой Отечественной войны Семен Колтовской. Фото: http://usznykt.ru

14 сентября участнику Великой Отечественной войны Колтовскому Семену Ивановичу исполнился 101 год, сообщает управа Гагаринского округа Якутска.

Колтовский Семен Иванович — ветеран Великой Отечественной войны, участник советско-японской войны 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За безупречную службу» и многими другими.

Сегодня в Якутске проживают 11 участников ВОВ и Семен Иванович является самым старшим по возрасту. Ветерана приехали поздравить школьники, сотрудники МВД, Центра культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина и управы округа, чиновники и депутаты.

Концерт прошел во дворе дома по улице Кузьмина, где живет Семен Иванович. Несмотря на почтенный возраст, именинник активно интересуется процессами развития города Якутска, читает газеты, а также принял участие в прошедшем голосовании.

Концерт прошел во дворе дома по улице Кузьмина, где живет Семен Иванович. Фото: управа Гагаринского округа

«Отдавая дань уважения нашим ветеранам, храня историю, мы всегда помним о великом подвиге, который совершили наши предки ради мира и свободы», — подчеркнули в управе.

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