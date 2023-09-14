В Якутии мошенник «покупавший» айфоны, получил срок в колонии строгого режима

В ходе следствия всего один телефон был возвращен потерпевшему. Фото: Артем КИЛЬКИН

Апелляционная коллегия Верховного Суда Якутии оставила без изменения приговор городского суда, по которому мошенник, похищавший айфоны, получил тюремный срок.

Как установлено в суде, со 2 по 21 апреля 2022 года, ранее неоднократно судимый за кражу осужденный, похитил сотовые телефоны у восьмерых человек.

Он находил объявления продавцов «iPhone» и притворялся, что хочет купить их, да вот беда, не может подъехать лично. Аферист просил отправить гаджеты курьером для осмотра, после чего обещал произвести оплату через мобильное приложение. Получив телефон, он вносил в «черный список» продавцов, чтобы они не могли до него дозвониться и менял аккаунт в приложениях с объявлениями.

Преступник не ограничивался телефонами: он также вынес из арендованной им квартиры телевизор марки «Samsung» и сдал его в комиссионный магазин. В ходе следствия всего один телефон был возвращен потерпевшему.

Осужденный приговорен к 4 годам в колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданские иски и взыскал с осужденного в счет возмещения материального ущерба 244 779 рублей.

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