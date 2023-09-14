В пятницу в Якутске ожидается до +10 градусов

В пятницу в Якутске ожидается погода без существенных осадков. Фото: KP.RU

Днем в пятницу, 15 сентября, в Якутске температура воздуха составит до +10 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без существенных осадков, ветер юго-западный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Ночью +1+3°, днем +8+10°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +8 градусов, ветер 5 м/с.

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