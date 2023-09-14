В Алданском районе Якутии спасатели нашли заблудившегося ягодника

Пропавшего ягодника нашли в Алданском районе. Фото: Служба спасения Якутии

Мужчина пошел в лес по ягоды утром 13 сентября, сообщает Служба спасения Якутии.

Он держал путь в направлении артели «Амур» в Алданском районе. Но потерялся в тайге.

На поиски выехали пять спасателей. Они обнаружили автомобиль пропавшего ягодника и стали прочесывать в том месте лесной массив. Для поисков использовали дрон.

В конце концов мужчина нашелся. Его провели к личной машине. А потом сопроводили колонной до Томмота.

Совет от спасателей. Если вы осознали, что заблудились, а мобильной связи нет и элементарных знаний по определению направления тоже, то настоятельно рекомендуем оставаться на одном месте! Так вас скорее найдут спасатели.

Единый телефон вызова экстренных служб «112», телефон оперативного дежурного Службы спасения РС (Я): (4112) 45-90-19.

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