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НовостиПроисшествия14 сентября 2023 6:52

В Мирном Якутии при пожаре в административном здании пострадал мужчина

Пожар произошел в административном здании в городе Мирном в Якутии
Светлана СТЕПАНОВА
Пострадал мужчина 1964 г.р. Фото: МЧС Якутии

Пострадал мужчина 1964 г.р. Фото: МЧС Якутии

Сообщение о возгорании в Мирном поступило в пожарно-спасательную службу в 01:39 14 сентября, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Горело здание технической базы МПЖХ на улице 50 лет Октября. К приезду пожарных из окон второго этажа вырывался черный дым.

Огонь повредил помещение кухни на втором этаже на общей площади 20 кв.м.

Пострадал мужчина 1964 г.р. Его передали работникам скорой медицинской помощи.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

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