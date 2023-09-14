В Мирном Якутии при пожаре в административном здании пострадал мужчина

Пострадал мужчина 1964 г.р. Фото: МЧС Якутии

Сообщение о возгорании в Мирном поступило в пожарно-спасательную службу в 01:39 14 сентября, сообщает пресс-служба МЧС Якутии.

Горело здание технической базы МПЖХ на улице 50 лет Октября. К приезду пожарных из окон второго этажа вырывался черный дым.

Огонь повредил помещение кухни на втором этаже на общей площади 20 кв.м.

Пострадал мужчина 1964 г.р. Его передали работникам скорой медицинской помощи.

Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

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