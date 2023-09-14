В Якутске машина наехала на 7-летнего мальчика, который пошел в магазин без разрешения родителей

Ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте. Фото: ОГИБДД МУ МВД России «Якутское»

Наезд произошел 13 сентября около полудня возле дома №43 на Бестужева-Марлинского, сообщает ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

Семилетний ребенок перебегал дорогу в неустановленном месте. Его сбила Toyota Passo под управлением 27-летнего мужчины.

Мальчик был один, без сопровождения взрослых. По словам родителей, он пошел в магазин без их разрешения.

Прибывшие на место происшествия медики доставили ребенка в больницу. Там его осмотрели, но не выявили травм. Мальчика отпустили домой.

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