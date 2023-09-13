В четверг в Якутске ожидается небольшой дождь

В четверг в Якутске прогнозируют до +11 градусов днем. Фото: KP.RU

Днем в четверг, 14 сентября, в Якутске ожидается до +11 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь, ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью 0,+2°, днем +9+11°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +14 градусов, ветер 2 м/с.

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