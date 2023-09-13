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НовостиСпорт13 сентября 2023 5:51

Начался набор волонтеров на VIII МСИ «Дети Азии» в Якутске

Рассказываем, как стать волонтером VIII Международных спортивных игр «Дети Азии»
Светлана СТЕПАНОВА
Оргкомитет «Дети Азии» набирает волонтеров на предстоящие Игры

Оргкомитет «Дети Азии» набирает волонтеров на предстоящие Игры

Оргкомитет соревнований объявил о старте набора волонтеров на VIII Международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в следующем году в Якутске.

Приглашают желающих присоединиться к команде и стать частью большого международного спортивного события.

Требование к возрасту: 16+ лет на момент проведения Игр.

Игры пройдут с 25 июня по 7 июля 2024 года.

Этапы отбора:

Первый — прием заявок с 12 сентября по 12 декабря 2023 года;

Второй — тестирование кандидатов в волонтеры с 10 октября по 31 декабря 2023 года;

Третий — собеседование кандидатов в волонтеры, прошедших предыдущие этапы. Собеседование будет проходить параллельно с тестированием с 1 октября 2023 года по 1 февраля 2024 года.

Четвертый — оглашение итоговых списков и рассылка писем-приглашений с февраля по март 2024 года.

Волонтерам предоставляется бесплатное питание, оплата проживания, сувенирная продукция, экипировка, персональное обучение, психологическая консультация, верифицированные часы и средства индивидуальной защиты.

Подать заявку и ознакомиться со всеми критериями отбора можно по ссылке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.