Начался набор волонтеров на VIII МСИ «Дети Азии» в Якутске

Оргкомитет «Дети Азии» набирает волонтеров на предстоящие Игры

Оргкомитет соревнований объявил о старте набора волонтеров на VIII Международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в следующем году в Якутске.

Приглашают желающих присоединиться к команде и стать частью большого международного спортивного события.

Требование к возрасту: 16+ лет на момент проведения Игр.

Игры пройдут с 25 июня по 7 июля 2024 года.

Этапы отбора:

Первый — прием заявок с 12 сентября по 12 декабря 2023 года;

Второй — тестирование кандидатов в волонтеры с 10 октября по 31 декабря 2023 года;

Третий — собеседование кандидатов в волонтеры, прошедших предыдущие этапы. Собеседование будет проходить параллельно с тестированием с 1 октября 2023 года по 1 февраля 2024 года.

Четвертый — оглашение итоговых списков и рассылка писем-приглашений с февраля по март 2024 года.

Волонтерам предоставляется бесплатное питание, оплата проживания, сувенирная продукция, экипировка, персональное обучение, психологическая консультация, верифицированные часы и средства индивидуальной защиты.

Подать заявку и ознакомиться со всеми критериями отбора можно по ссылке.

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