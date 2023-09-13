В Нерюнгринском районе Якутии при пожаре погиб мужчина

Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины устанавливаются. Фото: из архива ГУ МЧС России по Якутии

Ранним утром 13 сентября в поселке Чульман Нерюнгринского района произошел пожар в многоквартирном жилом доме по улице Свердлова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

В считанные минуты к месту вызова прибыли пожарные. На момент их прибытия из окон одной из квартир жилого дома был виден дым.

В результате пожара огнем повреждены дверной проем и полы одной из квартир на общей площади 4 кв.м. На месте пожара был обнаружен труп мужчины.

Причина пожара и обстоятельства смерти мужчины, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение пожара привлекались 21 человек личного состава и 6 единиц техники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона.

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