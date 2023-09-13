9 из 10 пациентов можно вылечить медикаментозно: что рассказал уролог об аденоме

Константин Геннадьевич Нотов, руководитель урологического центра клиники «РЖД Медицина» Новосибирск, к. м. н., врач-уролог. Фото: Предоставлено ЧУЗ «РЖД Медицина»

Аденома простаты - это разрастание железистой ткани, или доброкачественная опухоль. Основной и первый симптом, на который мужчине стоит обратить внимание, - затрудненное мочеиспускание. С такими жалобами нужно сразу же обратиться к врачу. Пациента, как правило, направляют на анализ ПСА - простатспецифический антиген, онкомаркер, который подтверждает или исключает раковую опухоль простаты, а также на УЗИ простаты.

Заведующий урологическим центром клиники «РЖД Медицина» в Новосибирске Константин Нотов рекомендует мужчинам после 40 лет обязательно проходить такое обследование, так как в запущенных случаях зачастую врачи обнаруживают не только аденому простаты, но и рак.

Команда урологического центра: Игорь Александрович Домахин, Андрей Юрьевич Добряк и Константин Геннадьевич Нотов. Фото: Предоставлено ЧУЗ «РЖД Медицина»

90 процентов пациентов, говорит Константин Нотов, можно вылечить медикаментозно, то есть с помощью лекарств, а вот 10 процентов отправляют на операционный стол. Однако сегодня технологии шагнули далеко вперед. Операция по удалению аденомы - это малоинвазивное эндоскопическое вмешательство, которое в среднем длится около часа. Пациента выписывают на пятые сутки, а через месяц он уже может вернуться к полноценной жизни, включая занятия спортом.

- Как правило, аденома возникает у пациентов старшего возраста, это заболевание начинается в ходе возрастных изменений в организме вследствие гормональной перестройки. Но усугубить и ухудшить состояние могут воспалительный процесс, переохлаждение, инфекции. Это приводит пациента на операционный стол. Также на заболевание влияет малоподвижный образ жизни, большая масса тела, - рассказывает руководитель урологического центра.

Врачи-урологи Нотовы (Иван Константинович и Константин Геннадьевич) проводят малоинвазивную операцию. Фото: Предоставлено ЧУЗ «РЖД Медицина»

Специалисты клиники «РЖД Медицина» 25 лет специализируются на малоинвазивных операциях при доброкачественной гиперплазии предстательной железы. У них накоплен колоссальный личный опыт, за этот период несколько раз менялись поколения оборудования. Сегодня в клинике работают с помощью современных лазеров, биполярного резектоскопа, выполняя энуклеацию аденомы. По словам Константина Нотова, благодаря специалистам, опыту и современному оборудованию на фоне других городов Новосибирск в решении мужских проблем выглядит достойно.

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