В Якутске произошел пожар в сауне

Причиной пожара предположительно стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Фото: 2ГИС

12 сентября в 21:54 поступило сообщение о пожаре в сауне «Баня на дровах» по Покровскому тракту, 8 км, сообщает МЧС по Якутии.

Пожарные прибыли через 4 минуты после вызова. На момент их прибытия горела стена бани. В результате пожара пострадавших нет, огнем повреждены стена, потолочное перекрытие бани на общей площади 80 кв.м.

Причина пожара — предположительно нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Виновное лицо и ущерб устанавливаются. На тушение привлекались 33 человека личного состава и 9 единиц техники.

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