Прокуратура Якутии отреагировала на нарушения при закупке флагов и гербов

Фото: t.me/youngyakutians

Прокуратура Якутска провела проверку по публикации в телеграм-канале «Торбозное радио» под названием «Коррупционный патриотизм: в Якутии распилили 25 миллионов бюджетных средств на государственных символах?».

В сообщении указывается, что Республиканский ресурсный центр «Юные Якутяне» объявил аукцион на поставку флагов и гербов за 25 миллионов рублей, но предприниматели цену снизили до 15 миллионов.

При этом контракт с победителем тендера был расторгнут и не доведен до конца. А позже был заключен уже без торгов с неизвестным лицом на поставку этих же государственных символов, но за 25 миллионов рублей.

Таким образом, автор канала считает, что есть признаки коррупции и неэффективного расходования бюджетных средств.

Прокуратура подтвердила изложенные факты. Установлено, что в январе 2023 года Министерство образования и науки Якутии выделило своей подведомственной организации – Республиканскому ресурсному центру «Юные Якутяне» субсидию на оснащение государственными символами государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму 25,7 миллиона рублей.

В марте 2023 года между ресурсным центром и индивидуальным предпринимателем заключен договор на поставку 274 комплектов на 15,9 миллиона рублей со сроком до 1 апреля этого же года. Потом его продлили дополнительным соглашением до 20 апреля, но все равно обязательства по договору были не исполнены. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Впоследствии, в июне 2023 года ресурсным центром осуществлена закупка у единственного поставщика на сумму 25,1 млн рублей. Отмечается, что закупка осуществлена с ограничением конкуренции.

Прокуратура внесла директору Республиканского ресурсного центра «Юные Якутяне» представление, а также завела в отношении него дело об административном правонарушении по ч.1 ст.7.32.3 КоАП РФ.

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