В Алданском районе Якутии в ужасном ДТП пострадал 4-летний ребенок

Пострадал маленький ребенок, сидевший в Toyota Belta. Фото: Svodka 14 Ykt

Фотографии с места ужасного ДТП у города Томмот в Алданском районе распространились вечером в понедельник, 11 сентября. Сегодня, 12 сентября, управление Госавтоинспекции МВД по Якутии сообщило подробности аварии.

Произошло ДТП с участием трех машин. Фото: Госавтоинспекция Якутии

ДТП произошло в 17:05 на 713-м километре федеральной автодороги «Лена». Водитель 1984 г.р. грузового седельного тягача SCANIA G440A4X2NA ADR F в составе полуприцепа ехал со стороны Алдана в направлении Якутска. Но выбрал неправильную скорость, которая не обеспечивала постоянный контроль за движением машины.

В результате тягач наехал на Toyota Belta, двигавшуюся впереди. А та, в свою очередь, по инерции наехала на стоявший впереди Nissan Datsun. Последний в результате столкновения завалился на правый бок.

Nissan Datsun упал на првый бок. Фото: Госавтоинспекция Якутии

Пострадали три человека, в том числе четырехлетний ребенок, сидевший в Toyota. Его и еще одну пассажирку — 52-летнюю женщину — госпитализировали в Томмотскую больницу. О характере и тяжести травм не сообщается.

Водители не пострадали.

По факту ДТП проводится проверка.

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