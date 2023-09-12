Бывшее руководство администрации Хангаласского района Якутии оштрафовали за мошенничество

Судили экс-руководство администрации Хангаласского района. Фото: 2ГИС

Бывшие руководитель аппарата администрации и заместитель главы по экономике и финансам Хангаласского района признаны виновными в мошенничестве по предварительному сговору с использованием своего служебного положения, сообщила пресс-служба Верховного суда Якутии.

Установлено, что в апреле 2021 года они из корыстных побуждений под видом возмещения затрат, связанных с представительскими расходами на поставку подарочных наборов, в связи с организацией мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления в РФ, похитили из районного бюджета 109 250 рублей.

Их судили по ч. 3 ст. 159 УК РФ. Обоим назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Осужденные, не согласившись с приговором, подали на апелляцию. Однако суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела и обсудив доводы адвокатов, оставил его без изменений.

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