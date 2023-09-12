В Якутии проведут повторную жеребьевку по распределению остатков охотничьих квот

Вниманию охотников: повторная жеребьевка по распределению квот. Фото: Минэкологии Якутии

В четверг, 14 сентября, с 10:00 будет проведена повторная жеребьевка по распределению разрешений на добычу охотничьих ресурсов, на которые устанавливается лимит, сообщило Минэкологии Якутии.

Распределят 35% оставшихся квот добычи охотничьих ресурсов, установленных в общедоступных охотничьих угодьях, и 30% — установленных в общедоступных охотничьих угодьях и распределенных во внеочередном порядке лицам, принявшим участие в мероприятиях по охране и воспроизводству охотничьих ресурсов.

Допускаются заявки, принявшие участие в первой жеребьевке и получившие отрицательный результат. Дополнительно подавать заявку не надо.

Разрешение будут выдавать на добычу благородного оленя, лося, косули, кабарги, бурого медведя, снежного барана.

Победителей определят с помощью генератора случайных чисел.

Жеребьевку проведут на площадке конференц-зала Штаба цифровой трансформации Якутии по адресу: Якутск, проспект Ленина, 1. На сайте Минэкологии будет вестись прямая трансляция.

Лица, получившие положительный результат, с 15 сентября текущего года должны подать заявление на выдачу разрешения на добычу охотничьих ресурсов через портал госуслуг РС(Я) https://e-yakutia.ru и выбрать дату, время и место его получения.

Подробнее о ходе жеребьевки — на сайте Минэкологии Якутии по ссылке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.