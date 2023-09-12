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НовостиОбщество12 сентября 2023 8:20

Днем 13 сентября в Якутске ожидается плюс 13 градусов

Утром местами туман
Мария МАКАРОВА
Ветер слабый, днем северо-западный 2-7 м/с. Фото: KP.RU

Ветер слабый, днем северо-западный 2-7 м/с. Фото: KP.RU

Днем 13 сентября в столице республики температура воздуха достигнет плюс 11-12 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, утром местами туман, ветер слабый, днем северо-западный 2-7 м/с. Ночью -1,+1°, днем +11+13°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 11 градусов, ветер 2 м/с.

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