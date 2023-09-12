В Якутске началась прививочная кампания против гриппа

Запланировано привить против гриппа 60% населения Якутска. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске и республике началась прививочная кампания против гриппа, информирует управление Роспотребнадзора по Якутии.

Во все медицинские организации города Якутска поступила вакцина от гриппа. Запланировано привить против гриппа 60% населения Якутска (223 тысяч человек, в том числе 72 тысяч детей и 151 тысяч взрослых).

Кто подлежит вакцинации от гриппа:

— неорганизованные дети, начиная с 6-месячного возраста;

— дети, посещающие ДДУ;

— школьники с 1 по 11 класс;

— студенты;

— лица старше 60 лет;

— беременные женщины (2-3 триместр);

— лица, подлежащие призыву на военную службу;

— лица с хроническими заболеваниями (в т.ч. с заболеваниями легких, сердечнососудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением);

— взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям;

— работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы и сферы предоставления услуг;

— лица, работающие вахтовым методом, сотрудники правоохранительных органов, работники организаций социального обслуживания и многофункциональных центров, государственные гражданские и муниципальные служащие.

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