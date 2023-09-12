Подвыпившая пожилая женщина за рулем иномарки устроила ДТП со скорой в Якутии

Столкнулись машина медслужбы и Toyota Passo. Фото: ГИБДД по Верхневилюйскому району

ДТП произошло около 11 часов 11 сентября на 648-м километре федеральной автодороги «Вилюй», сообщает ОГИБДД ОМВД России по Верхневилюйскому району.

68-летняя женщина на Toyota Passo ехала со стороны села Хомустах в сторону Верхневилюйска. Она обгоняла впереди двигавшийся внедорожник УАЗ, но при возвращении на свою полосу не выдержала безопасный боковой интервал. Машины столкнулись.

Водитель Toyota Passo пыталась обогнать УАЗ. Фото: ГИБДД по Верхневилюйскому району

В результате аварии водитель Toyota получила закрытый перелом грудины и носовой кости со смещением.

Медосвидетельствование выявило у нее 0,58 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Проводится проверка.

У женщины закрытый перелом грудины и носовой кости со смещением. Фото: ГИБДД по Верхневилюйскому району

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