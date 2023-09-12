Что делать, если в вашей квартире не дали отопление

Одна из самых распространённых проблем - воздушные пробки в батареях. Фото: krasivosti.pro

С 1 сентября в Якутске началась поэтапная подача тепла в многоквартирные дома, но есть квартиры, где батареи остаются холодными. Что делать в таком случае?

Как пишет пресс-служба Управления госстройжилнадзора Якутии, тепло начинают подавать в квартиры, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха на улице держится ниже плюс 8 градусов.

При отсутствии отопления в доме первым делом жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию или товарищество собственников жилья. УК/ТСЖ должна выполнить технические мероприятия, необходимые для включения отопления.

Отмечается, что запуск тепла процесс не одномоментный. В среднем заполнение систем отопления, регулировка внутридомовых систем управляющими организациями может занять 3–4 дня в зависимости от мощностей теплогенерирующих станций.

Одна из самых распространённых проблем на старте отопительного сезона - воздушные пробки в батареях. Если воздух не «стравить», батареи так и останутся холодными или чуть тёплыми. В этих случаях и в случае задержки по запуску отопления также обращаемся в свою УК.

Кроме того, уточнить информацию можно обратившись в ЕДДС 44-42-29, 44-42-51, 44-45-64 или в управу своего района.

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