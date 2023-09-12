В Якутске ограничено движение транспорта по улице Дежнева

Схема объезда маршрутного автобуса №4. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске ограничено движение транспортных средств по улице Дежнева, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ограничения касаются участка напротив часовни при МЧС по Республике Саха (Якутия), расположенной по адресу: улица Дежнева, д. 75а.

Там будут проводиться плановые работы по замене газопровода низкого давления.

Маршрутный автобус №4 будет осуществлять движение согласно разработанной схеме объезда.

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