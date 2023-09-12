Житель Якутска получил «уголовку» из-за выброшенной тарелки

Женщина обнаружила, что на ее автомашину упала тарелка и повредила крышу. Фото: moymotor.ru

В полицию Якутска обратилась жительница города с заявлением о повреждении ее автомобиля, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Она рассказала, что припарковала автомобиль во дворе многоквартирного дома. Вернувшись, она обнаружила, что на автомашину упала тарелка и повредила крышу. Материальный ущерб составил 15 000 рублей.

Участковый в результате проверки нашел подозреваемого, им оказался 25-летний мужчина.

Оказалось, что он выбросил тарелку из окна своей квартиры, будучи пьяным. Тарелка упала на крышу чужого автомобиля и повредила его.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

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