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НовостиОбщество12 сентября 2023 2:23

В Якутске за прошедшую неделю зарегистрировано 70 ДТП

1108 нарушений ПДД выявлено в Якутске за неделю
Мария МАКАРОВА
За неделю задержан 41 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Госавтоинспекция Якутска

За неделю задержан 41 водитель в состоянии алкогольного опьянения. Фото: Госавтоинспекция Якутска

В Якутске за минувшую неделю зарегистрировано 70 ДТП, такая информация прозвучала во время общегородской планерки 12 сентября, передает пресс-служба мэрии города.

В том числе 10 из них — с пострадавшими, ранения получили 11 человек. Выявлено 1108 нарушений ПДД, в том числе задержан 41 водитель в состоянии алкогольного опьянения, из них 7 – повторно.

На пунктах технического осмотра проверены 45 автобусов, из них 23 не соответствуют требованиям безопасности.

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