В Якутске начнут уборку агитационных материалов после выборов

На уборку агитматериалов должны выйти и представители политических объединений. Фото: SakhaDay

В Якутске начинается уборка агитационных материалов после выборов, сообщает издание «Эхо столицы» со ссылкой на мэрию города.

Об этом сообщили на общегородской планерке. Отмечается, что на уборку агитматериалов должны выйти не только муниципальные дворники и коммунальные службы, но и представители политических объединений.

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