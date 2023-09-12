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НовостиОбщество12 сентября 2023 0:56

В Якутске начнут уборку агитационных материалов после выборов

В мэрии Якутска назвали уборку города после выборов одной из ключевых задач недели
Мария МАКАРОВА
На уборку агитматериалов должны выйти и представители политических объединений. Фото: SakhaDay

На уборку агитматериалов должны выйти и представители политических объединений. Фото: SakhaDay

В Якутске начинается уборка агитационных материалов после выборов, сообщает издание «Эхо столицы» со ссылкой на мэрию города.

Об этом сообщили на общегородской планерке. Отмечается, что на уборку агитматериалов должны выйти не только муниципальные дворники и коммунальные службы, но и представители политических объединений.

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