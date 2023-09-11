В нацпарке «Ленские столбы» хотят построить гостиничный комплекс на 120 номеров

Отель на 120 номеров с видом на «Ленские столбы» хотят построить к 2027 году. Фото: KP.RU

На VIII Восточном экономическом форуме Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и компания «Антерра» заключили соглашения о строительстве в Сахалинской области и Якутии двух современных гостиничных комплексов под брендом «Грин Флоу».

Объем инвестиций в реализацию каждого из проектов достигнет 2 миллиардов рублей. В Якутии отель на 120 номеров и оздоровительно-термальный комплекс планируется открыть в 2027 году. Проект разместится в границах национального парка «Ленские столбы» на территории хаба «Батамай» и займет 8,4 тыс. кв. метров. Новый курорт позволит трудоустроить около 125 местных жителей.

По словам первого заместителя председателя правительства Якутии Кирилла Бычкова, статус масштабного инвестиционного проекта позволит предоставить компании земельный участок без проведения торгов.

– Также окажем поддержку в части расширения границ территории опережающего развития «Якутия» и проработаем вопросы инфраструктурного обеспечения проекта, который станет важной составляющей нацпарка «Ленские столбы», – сказал он.

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