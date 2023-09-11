Якутия может получить 25 самолетов ЛМС-901 «Байкал» после 2024 года

Самолеты ЛМС-901 «Байкал» должны заменить Ан-2. Фото: mixyfotos.ru

11 сентября на VIII Восточном экономическом форуме подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Якутии и АО «Авиакомпания «Аврора», сообщает пресс-служба правительства республики.

В рамках реализации достигнутых договоренностей планируется замена воздушных судов типа Ан-2 на самолеты ЛМС-901 «Байкал». Предварительно региону требуется 25 самолетов этого типа.

Стороны отметили, что это позволит поддерживать в Якутии внутрирайонные авиаперевозки по социально значимым маршрутам, а также повысит авиатранспортную доступность населения.

По словам первого вице-премьера Кирилла Бычкова, самолет «Байкал» планируется использовать в пассажирских авиаперевозках по внутриулусным маршрутам, авиалесоохранных работах по патрулированию и тушению лесных и ландшафтных пожаров, а также в санитарной и сельскохозяйственной авиации.

– Программой обновления флота единой дальневосточной авиакомпании «Аврора» предусмотрено приобретение воздушных судов ЛМС-901 «Байкал». В настоящее время на Уральском заводе гражданской авиации ведутся испытательные работы по этому легкому многоцелевому самолету, – сообщил генеральный директор АО «Авиакомпания «Аврора» Константин Сухоребрик.

По итогам программы испытаний воздушного судна будет подготовлен пакет документов для его сертификации. Серийное производство самолетов ЛМС-901 «Байкал» с отечественным двигателем ВК-800СМ запланировано не ранее 2024 года.

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