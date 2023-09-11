Днем 12 сентября в Якутске ожидается плюс 12 градусов

Ветер будет юго-восточный 2-7 м/с. Фото: KP.RU

Днем 12 сентября в столице республики температура воздуха составит плюс 10-12 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 2-7 м/с. Ночью -1+1°, днем +10+12°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 7 градусов, ветер 2 м/с.

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