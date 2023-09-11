В Якутске 19-летнего парня осудили на 9 лет лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков

Подсудимый в качестве «закладчика» разложил по тайникам в Якутске партию наркотиков. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутске 19-летний молодой человек осужден к 9 годам лишения свободы за покушение за сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В мае этого года подсудимый в качестве «закладчика» разложил по тайникам в Якутске партию наркотиков типа «спайс» в крупном размере. Но сбыть наркотики полностью он не успел, так как его задержали сотрудники полиции.

Суд с учетом наличия непогашенных судимостей приговорил подсудимого к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

В отношении поставщиков наркотиков, действовавших в сети Интернет, уголовное дело выделено в отдельное производство и расследуется отдельно.

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