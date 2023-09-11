Потушены последние лесные пожары на территории Якутии

Во многих районах Якутии выпал снег. Фото: Ulus.Media

В Олекминском районе ликвидированы два последних лесных пожара на территории Якутии, сообщило региональное Минэкологии.

Их площадь составила 1 тысячу га.

Сегодня три борта Ан-2 задействовано на авиапатрулировании.

«Погода нам здорово помогла в последние дни. Но не будем обесценивать человеческий труд, так как множество пожаров было потушено вручную в сложнейших условиях непроходимой тайги», — сказал первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников.

И поблагодарил за работу парашютистов, десантников, наземных лесопожарных, спасателей, летчиков, диспетчеров, водителей и всех, кто работал «на земле».

Режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера был отменен 6 сентября.

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