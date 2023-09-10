В страшном ДТП на автодороге «Вилюй» в Якутии погиб водитель иномарки

На границе Горного района произошло страшное ДТП. Фото: столичная Госавтоинспекция

Крупное ДТП произошло около 19 часов 10 сентября на федеральной автодороге «Вилюй», сообщило ОГИБДД МУ МВД России «Якутское».

По предварительным данным, водитель Тoyota Spacio ехал из Якутска в сторону Горного района и на 60-м километре дороги выехал на полосу для встречного движения. Там иномарка столкнулась с грузовым автомобилем Volvo FM Truck, который буксировал большегруз FAW.

Водитель Тoyota погиб на месте. Фото: столичная Госавтоинспекция

В результате столкновения водитель Тoyota погиб на месте. Водителя Volvo доставили с травмами головы на скорой в больницу, его пассажир не пострадал.

Видео ужасной аварии на границе Горного района распространилось в соцсетях — ссылка.

Водителя Volvo доставили с травмами головы в больницу. Фото: столичная Госавтоинспекция

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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