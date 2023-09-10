Семь мальчиков и девять девочек родилось в Якутске в День города. Фото: мэрия Якутска

В субботу 9 сентября, в День города, в Якутске родилось 16 малышей — семь мальчиков и девять девочек, сообщил Минздрав Якутии.

Пять девочек появились на свет в Национальном центре медицины, четыре девочки и семь мальчиков — в Якутской республиканской клинической больнице.

Всего же за восемь месяцев 2023 года в республике родилось 7408 детей — 3771 мальчик и 3637 девочек.

На данный момент в регионе более 34 тысяч многодетных семей, в которых растут 118 тысяч детей.

Якутия занимает первое место по уровню рождаемости среди дальневосточных регионов и седьмое — по стране.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.